Bursa'da İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 53 yaşındaki kadın İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Gemlik'teki Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan sabah saatlerinde aile bireyleri tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis doktorları ölüm olayının kalp krizine bağlı olduğunu tespit etse de Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Gaye öğretmenin kesin ölüm sebebinin burada yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı bildirildi. Olayla ilgili polis tahkikat başlattı. - BURSA