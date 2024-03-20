Vali Mustafa Çiftçi, Zübeyde Hanım Anaokulunu ziyaret etti

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunu ziyaret etti.

Yetenekli anaokulu öğrencileri tarafından sunulan Çanakkale skecini ilgiyle izleyen Vali Çiftçi, temel İngilizce ve Robotik Kodlama eğitimi alan öğrencileri çeşitli hediyelerle sevindirdi. Öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfları dikkatle gezen Vali Çiftçi, günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM