Üye Girişi
Haberler

Vali Mustafa Çiftçi, Zübeyde Hanım Anaokulunu ziyaret etti

Güncelleme:

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunu ziyaret etti. Yetenekli anaokulu öğrencileri tarafından sunulan Çanakkale skecini ilgiyle izleyen Vali Çiftçi, temel İngilizce ve Robotik Kodlama eğitimi alan öğrencileri çeşitli hediyelerle sevindirdi. Öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfları dikkatle gezen Vali Çiftçi, günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunu ziyaret etti.

Yetenekli anaokulu öğrencileri tarafından sunulan Çanakkale skecini ilgiyle izleyen Vali Çiftçi, temel İngilizce ve Robotik Kodlama eğitimi alan öğrencileri çeşitli hediyelerle sevindirdi. Öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfları dikkatle gezen Vali Çiftçi, günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Eğitim Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title