ETÜ Öğrencileri ve Akademisyenleri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Üniversite kampüsü alanında bulunan Gelin Paşa Camii avlusunda bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, Türkçe ile İngilizce yazılı dövizler ve pankartlarla Rektörlük binasına İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

ETÜ Öğrenci Toplulukları adına basın açıklamasını okuyan öğrenci Emirhan Keleş, dünyada Filistin'e destek veren gruplara yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını söyledi.

Keleş, "Filistin'de yaşanan zulmü, gözlerimizin önünde sessizce izlemek yerine, sesimizi daha çok yükseltmeli ve karşı durmalıyız. Masum insanların yaşadığı acıları unutmamalı, onların yanında olmalıyız. Bu sadece bir insanlık görevidir. Tepkimizi sadece kelimelerin arkasına saklanarak değil boykotlarla,yürüyüşlerle ve benzeri uygulamalarla adalet, insanlık için tüm dünyayı harekete geçirerek gösteriyoruz. Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Barış ve adalet için birlikte mücadele etmeliyiz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Gazze halkı için dua edildi.

Yürüyüşe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da katıldı.