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ÖSYM e-YDS Sınavları Bu Hafta Sonu Yapılacak

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan e-YDS sınavları, 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlara toplamda 6 bin 866 aday katılacak ve 66 salonda yapılacak. Adaylara 180 dakika süre verilecek ve İngilizce sınavında ek süre talep eden adaylar 30 dakika ilave süre kullanabilecek. Kimlik kartı sorunu yaşayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi günü açık olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), e-YDS 2024/6 İngilizce 25 Mayıs Cumartesi, e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik sınav merkezlerinde saat 10.15'te başlayacak sınavlara 6 bin 866 aday katılacak. 66 salonda düzenlenecek sınavlarda emniyet görevlileri dahil 501 görevli yer alacak. Sınavlar için adaylara 180 dakika süre verilecek.

e-YDS 2024/6 İngilizce'de ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi günü açık tutulacak.

Kaynak: AA / Güncel

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