Futbolseverler genellikle "VAR" terimini kısaltma şeklinde kullanırken, terimin açılımı genellikle araştırılmayan bir konudur. Ancak, "VAR" terimi, futbolun daha profesyonel hale getirilmesinde önemli bir rol oynayan bir uygulamanın kısaltmasıdır. VAR AÇILIMI NEDİR? Futbolda VAR neyin kısaltması? İşte ayrıntılar...

VAR AÇILIMI NEDİR?

Futbolseverler genellikle "VAR" terimini kısaltma şeklinde kullanırken, terimin açılımı genellikle araştırılmayan bir konudur. Ancak, "VAR" terimi, futbolun daha profesyonel hale getirilmesinde önemli bir rol oynayan bir uygulamanın kısaltmasıdır. "VAR" terimi, "Video Yardımcı Hakem" olarak açılır ve son dönemde futbol dünyasında sıklıkla gündeme gelmiştir.

VAR, karşılaşmalarda hakemlerin tereddüt yaşadığı pozisyonlarda başvurduğu gelişmiş bir mekanizmadır. Ayrıca, VAR hakemi de orta hakemi VAR kulübesine çağırabilir ve yapılan inceleme sonucunda orta hakem kararını değiştirebilir. VAR, hakemlerin işini kolaylaştırdığı gibi takımlar ve seyirciler için de büyük avantajlar sunar. Maçı izleyen seyirciler de pozisyonla ilgili doğru karar verildiğini görebilir.