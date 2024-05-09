Samsun'da İngilizce Öğretmeni Öldürüldü, Kadınlar Tepki Gösterdi

Samsun'da, İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'ın eşi tarafından öldürülmesine kadınlar tepki gösterdi.

CHP Samsun İl Örgütü ve Kadın Kolları, İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'ın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesi ve artan kadın cinayetleri nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklamada kadına yönelik her türlü şiddet kınanarak, cinayetlerin önlenmesi için acil yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu belirtildi.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Samsun Kadın Kolları Başkanı Naciye Arapoğlu, basın açıklamasında kadına yönelik şiddetin insanlık onuruna aykırı bir suç olduğunu belirterek, "Kadınların yaşam haklarının korunması ve şiddete maruz kalmaması için gerekli önlemlerin alınması ve farkındalığın artırılmasını talep ediyoruz. Toplum olarak kadınların güvenliğinin ve haklarının korunması için birlikte çalışmalıyız. Kadına yönelik şiddetin her türlüsü ile mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Bu zor zamanlarda Saadet Çay'a rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Adaletin sağlanması için bizler, CHP Samsun İl Kadın Kolları olarak, sürecin takipçisi olacağız. Kadın cinayetleri toplumsal bir sorundur" dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Kadın cinayetleri ilk defa olmuyor ve bu son olmayacak. Her gün işlenen kadın cinayetlerinin arka planında bir öznel hikaye ve dram var. Ama sonuç değişmiyor" diye konuştu. - SAMSUN