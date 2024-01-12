Brave Search, Yapay Zeka Destekli CodeLLM Özelliğini Kullanıma Sundu

Son yıllarda teknolojinin giderek ilerlemesiyle birlikte yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz aylarda ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle rekabete yol açan yapay zeka araçları, web sitelerinden mobil uygulamalara kadar destek vermeye başladı.

Dünyanın en büyük arama motoru ve tarayıcı sağlayıcılarından Brave de boş durmadı. Şirket, kısa süre önce yaptığı duyuru ile yazılımcıların bir hayli hoşuna gidecek özelliği kullanıma sundu. İşte yeniliğin detayları…

CodeLLM, Brave Search'e entegre edildi

Brave, geçtiğimiz aylarda yapay zeka destekli asistan Leo'yu kullanıcılara sunmuştu. Web sayfasını ve videoyu özetleyebilen bu araç, çeviri yapma ve metni yeniden yazma gibi amaçlar için de kullanılabiliyor. Brave, bugün ise CodeLLM destekli özelliği sundu.

Programlama ile ilgili bilgilere sahip olan yapay zeka destekli büyük dil modeli CodeLLM, Brave Search'e entegre edildi. Artık geliştiriciler, programlama ile ilgili arama yaptıklarında sonuçlarda bilgi özetlerine hızlıca ulaşabilir. Üstelik İngilizce ile birlikte Türkçe şekilde arama yapıldığında da çalıştığını belirtmek gerekiyor.

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Örnek vermek gerekirse "Node.js nasıl kurulur?" veya "JavaScript dilinde konsola yazdırma nasıl yapılır?" gibi bir arama yaptığınızda, adım adım yönergelerle bu işlemi nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenebilirsiniz. Eğer bir sonuç bulunamazsa, İngilizce şekilde arama yapmayı deneyebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Brave Search özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.