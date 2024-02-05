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HÜDA PAR Erzincan Belediye Başkan Adayı Yusuf Sezgin kimdir?

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1980 Erzincan doğumlu Yusuf Sezgin, eğitim hayatını Erzincan'da tamamladı. Beşol Spor Yöneticiliği alanında yüksek lisans yapan Sezgin, aynı zamanda Bayburt Üniversitesi'nde Antrenörlük Ana Bilim Dalı'nda doktora yaptı. İngilizce ve Rusça bilmekte olup, aynı zamanda tenis antrenörlüğü de yapmıştır. 2024 yerel seçimlerinde HÜDA PAR'ın Erzincan Belediye Başkanı adayı olan Sezgin, evli ve iki çocuk babasıdır.

YUSUF SEZGİN KİMDİR?

1980 yılında Erzincan'da doğan Yusuf Sezgin, ilk, orta ve lise öğrenimini Erzincan'da tamamladı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Beşol Spor Yöneticiliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sezgin, aynı zamanda Bayburt Üniversitesi'nde Antrenörlük Ana Bilim Dalı'nda doktora yaparak yüksek lisans mezunu oldu. İngilizce ve Rusça dillerinibilmektedir. Sezgin, tenis antrenörlüğü de yapmıştır.

2024 yerel seçimlerinde HÜDA PAR'ın Erzincan Belediye Başkanı adayı olan Yusuf Sezgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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