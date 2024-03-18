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Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi İngilizce sınıfı öğrencileri ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı

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Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi İngilizce sınıfı öğrencileri, 'Ramazan Paylaşmaktır' temalı etkinlik kapsamında ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kolisi hazırladı. Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı yardım kolisi, ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi. Gönüllü İngilizce Eğitmeni Canfidan Er, öğrencilerin bu davranışının iyiliğin yaşının olmadığını gösterdiğini belirterek öğrencilere, velilere ve öğreticilere teşekkür etti.

Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi İngilizce sınıfı öğrencileri; 'Ramazan Paylaşmaktır' temalı etkinlik çerçevesinde ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı.

Öğrencilerde Ramazan ve yardımlaşma bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte İngilizce sınıfı öğrencilerinin hazırladığı yardım kolisi, ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi. Öğrencileri tebrik eden gönüllü İngilizce Eğitmeni Canfidan Er; "Adeta iyiliğin yaşı yoktur sözünü yaşatan çocuk yürekler, büyüklerine de örnek olacak bir davranış sergilediler. Öğrencilerin bu projeye olan ilgileri, onların eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve ahlak olarak da kendilerini geliştirdiklerinin göstergesidir, sevgili yavrularımıza, değerli velilerimize ve öğreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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