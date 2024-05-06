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Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Enerjisa Üretim ve EBRD ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Enerjisa Üretim ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında üniversite öğrencilerinin İngilizce ve mesleki eğitimlerine katkı sunma hedefiyle işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliğiyle Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, modern ve teknolojik altyapı imkanlarına kavuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Enerji üretim şirketi Enerjisa Üretim ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında üniversite öğrencilerinin İngilizce ve mesleki eğitimlerine katkı sunma hedefiyle işbirliği protokolü imzaladı.

Rektörlükte düzenlenen imza töreninde konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, enerji sektörünün nitelikli teknik eleman açığının giderilmesine yönelik önemli bir işbirliğine imza atıldığını söyledi.

İşbirliğiyle Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun ülkenin sayılı modern ve teknolojik altyapı imkanlarına kavuştuğunu ifade eden Prof. Dr. Kibar, "Enerjisa Üretim ve EBRD üniversitedeki öğrencilerin gelişimine toplam 9 milyon liralık destek verecek. Bu işbirliğinin, üniversitemizin araştırma ve geliştirme kapasitesini güçlendirmeye, yenilikçi çözümler geliştirmeye ve sektörel insan kaynağı yetiştirmeye katkıda bulunmasıyla ortak hedeflerimize ulaşmamıza ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemize yardımcı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale de gençlerin eğitimini önemsediklerini dile getirerek, sektörün ve insan kaynağının gelişimine katkı sağlamaya odaklanırken, gençlere eşit fırsatlar sunmayı, çeşitlilik ile kapsayıcılık ilkelerini ön planda tutmayı amaçladıklarını söyledi.

EBRD Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez ise öncelikleri arasında sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomilerin gelişimini teşvik etmenin de bulunduğunu dile getirerek, "Yeşil ve dijital dönüşüm ile beraber yeniden tanımlanan iş gücü ihtiyaçları temelinde özel sektör, teknik ve mesleki eğitim kurumları ve üniversiteler arası işbirliklerini teşvik ederek geleceğin insan sermayesine katkı yapmak bankamızın stratejik öncelikleri arasında." dedi.

İmza töreninden sonra Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Enerjisa Üretimin desteğiyle kurulan Elektronik ve Devre Laboratuvarının açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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