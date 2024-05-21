Erasmus Değişim Programı Kapsamında Türkiye'ye Gelen Öğretmen ve Öğrenciler Ormancılık Faaliyetleri Hakkında Bilgi Aldı

Erasmus değişim programı çerçevesinde Portekiz, Romanya, Hırvatistan, Yunanistan ve Polonya'dan Türkiye'ye gelen öğretmen ve öğrencilerden oluşan 50 kişilik ekip Akçakoca'da ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

5 ayrı ülkeden yerel olarak çevre dostu gibi hareket et küresel olarak değişime katkıda bulun Erasmus projesiyle öğretmen ve öğrenciler Düzce'ye geldi. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde konaklayan ekibe Orman İşletme Şefi Furkan Salih Yiğit tarafından Türkiye'deki ormancılık faaliyetleri, Orman Genel Müdürlüğü çalışma politikaları ve ülkemizin orman yangınlarıyla mücadele faaliyetleri İngilizce olarak anlatıldı. - DÜZCE