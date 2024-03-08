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İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda Kadın Sporcular 8 Mart'ı İşaret Diliyle Kutladı

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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı. Polonyalı, Türk, Avusturyalı, Güney Koreli, Brezilyalı, Japon sporcular, 'Sesimizi başarılarımızla duyuruyoruz. Biz güçlüyüz ve ne istersek yapabiliriz' mesajını işaret diliyle iletti. Ayrıca bu metin, Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere 7 farklı dilde altyazılı videoyla yayınlandı.

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadın sporcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı.

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı. Polonyalı, Türk, Avusturyalı, Güney Koreli, Brezilyalı, Japon sporcular işaret diliyle "Sesimizi başarılarımızla duyuruyoruz. Biz güçlüyüz ve ne istersek yapabiliriz" mesajını verdi.

Ayrıca bu metin, Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere 7 farklı dilde altyazılı videoyla yayınlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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