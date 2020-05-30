Beylikdüzü'nde site sakinlerine özel havai fişekli fetih kutlaması
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Beylikdüzü'nde site sakinlerine özel havai fişekli fetih kutlaması

BEYLİKDÜZÜ'nde bir site yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan site sakinlerine özel olarak düzenlediği mehter takımı ve havai fişek eşliğinde yapılan etkinlikle İstanbul'un fethini kutladı.

Beylikdüzü'nde site sakinlerine özel havai fişekli fetih kutlaması
30.05.2020 03:11 | Son Güncelleme: 30.05.2020 03:15

BEYLİKDÜZÜ'nde bir site yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan site sakinlerine özel olarak düzenlediği mehter takımı ve havai fişek eşliğinde yapılan etkinlikle İstanbul'un fethini kutladı. Site sakinleri, etkinliği balkon ve pencerelerinden izledi.

Beylikdüzü'nde bir site yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelemeyen site sakinlerine özel olarak hazırladığı etkinlikle İstanbul'un fethini kutladı. İstanbul'un fethinin 567'inci yıl dönümü nedeniyle program hazırlayan site yönetimi, mehter takımı eşliğinde site bahçesinde gösteri yaptı. Mehter takımının çaldığı marşlara site sakinleri balkon ve pencerelerinden eşlik ederek Türk Bayrağı salladı. Etkinlik kapsamında atılan havai fişekler geceyi aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. 

"AMAÇ STRESİ AZALTMAK"

Koronavirüs salgını nedeniyle komşularının uzun süreden bu yana dışarı çıkmadığını, bu nedenle dini veya milli günlerde etkinlikler düzenlediklerini söyleyen site yöneticisi Ömer Sağlam, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinde kalan komşularımız için okulda yapılan etkinliklerin aynısını sitemizde yaptık. Bunun ardından Kadir Gecesi'nde semazen getirdik hem duamızı yaptık. Şimdi de mehter takımı ile İstanbul'un fetih coşkusunu komşularımızla birlikte yaşadık. Amacımız, site sakinlerinin bu stresli süreci atlatmalarıdır" dedi. Mehter takımının yaklaşık 1 saat süren konseri ve site sakinlerinin etkinliği izlemesi drone ile de görüntülendi.

 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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