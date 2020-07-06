Bakan Soylu duyurdu: "İzmir'de 'Alabaylar Çetesi' çöketildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de 1 yıllık takip neticesinde Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de 1 yıllık takip neticesinde Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu, 1 yıllık takip neticesinde Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu. Bakan Soylu, şu açıklamayı yaptı:

"İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik daireye, İzmir emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla." - ANKARA

Kaynak: İHA