HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Hiç artıya geçemeyen kulüpler oldu"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitlerinin, kulüplerin hem bütçelerinde hem de iç yapılarında köklü değişikliklere sebep olacağını söyledi.

10.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:41

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitlerinin, kulüplerin hem bütçelerinde hem de iç yapılarında köklü değişikliklere sebep olacağını söyledi.

Teknik direktör Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir ikinci yarı geçirdiklerini aktaran Tuna, ikinci devreyi en başarılı takımlarından biri, en az mağlup olan ikinci takım ve en az gol yiyen takım olarak tamamladıklarına dikkati çekerken, kadroda değişimi sezon sonu 7 oyuncuyla yollarını ayırarak devam ettirdiklerini bildirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF arasında bütçe görüşmeleri olduğunu, sonuçların ne oranda değişeceğini bilmediğini ancak köklü fikir ayrılıkları bulunduğunu bildiğini anlatan Tamer Tuna, şöyle konuştu:

"Kulüplerin mali yapısıyla ilgili iki-üç yıl öncesine kadar bir çalışma vardı. Şu anda içinde bulunduğumuz mali yapılar öngörülmeden karar alındı. Bu kararlarla 21 Süper Lig takımının sezon sonunda kazançlarıyla giderleri arasında takım ortalamasının eksi yönde olacağını öngörebiliriz. Türk futbolunun kendi hedefi, yapısı, kulüplerin geleceğe dönük borçlanma planı olmalı. Hiç artıya geçemeyen kulüpler oldu. Takımı güçlü tutmak için transfer yapan ancak baskının içinde kulüpleri yönetemeyen, baskıdan çıkamayan kadrolara sahibiz. Baskıdan kaynaklanan transfer hikayeleriyle bütçelerin aşıldığını görüyoruz. Biz bu bütçeleri aşmayacağız. Çünkü aldığımız oyuncular, bonservis ödemeyeceğimiz isimler olacak. Orta saha, stoper, forvet ya da kanat hattında oynayan futbolcu transferi planlıyoruz."

Süper Lig'de üç senedir teknik direktörlük yaptığına değinen Tuna, ayrıldığı kulüplerde başarısızlık değil fikir ayrılığı olduğunu vurguladı.

"Nuri Şahin ile görüştüm"

Tamer Tuna, orta saha için Nuri Şahin ile görüştüklerini açıkladı.

"Nuri Şahin önemli bir oyuncu. Ben de değer veriyorum." diyen Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nuri Şahin ile görüştüm. İstediğimiz her oyuncuyla direkt görüşme yapıyoruz. İçinde bulunduğu durumu ve ne istediğini anlamak zorundayız. Olay sadece transfer değil. Bu tür oyuncular geldiğinde takıma değer katıp, buradaki oyunculara model olma anlamında katkı sağlayabiliyor. Transferine bakışımız, hem performansından faydalanacağımızı düşünmemiz hem de onun özelliklerine uygun oyun yapımız olması. Pas oyununa katkısı ve liderlik özelliğiyle iyi bir oyuncu. Nuri Şahin zaten olumluydu ama 'oldu, bitti' transferde gündeme gelmez. Görüşme aşamasında. Bu bir süreç ve kararı birlikte alacağımız dönemdeyiz. Hem mali yükümlülükler hem de Nuri Şahin'in burayı istemesi önemli. Kendisi bu konuda olumlu ama henüz anlaşma yok."

Yerli oyuncu sayısını çoğaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Tuna, ligde ikinci devre en fazla yerli oyuncu oynatan üç takımdan biri olduklarını kaydetti.

Takıma maddi katkı sağlayacak her oyuncusunun ayrılabileceğini de aktaran Tuna, "Nazım Sangare ile Bünyamin Balcı hakkında bazen dolaylı arayışlar oluyor. Doğukan Sinik gündeme geldi. İstenilen oyuncu alınabilir. Adı geçen kulüpler teklif yaptığında, astronomik değil, değeri verilirse ayrılabilirler. Hiçbir teklif olmadı, para sorulmadı." diyerek sözlerini tamamladı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: 'Hiç artıya geçemeyen kulüpler oldu'

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket Politika
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Magazin
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Galatasaray, Mario Götze'ye 2.5 milyon euro maaş teklif edecek
Galatasaray, Mario Götze'ye 2.5 milyon euro maaş teklif edecek
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Ufuk Bayraktar
Spor Burak Yılmaz Mehmet Topal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Hiç artıya geçemeyen kulüpler oldu" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 15:41:25. #1.15#
title