Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında evinde Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrası takım taktik çalışmasıyla maç için hazır hale geldi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın evinde Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.
Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.