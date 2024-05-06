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Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Mert Bulut

Bitexen Antalyaspor : Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Kaluzinski, Emre Uzun, Van de Streek, Larsson, Buksa

Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir, Gökcan Kaya, Ndiaye, Diaby, Halil Akbunar, Thiam, Erencan Yardımcı

Goller: Dk. 13 Buksa (Penaltıdan) (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 15 Thiam, Dk. 45+6 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Uzun, Dk. 43 Buksa (Bitexen Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Buksa'nın ceza sahası dışından şutunda, Emre Taşdemir'in müdahalesiyle top kornere çıktı.

8. dakikada Erencan Yardımcı'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Thiam'ın şutunda Leite, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Bitexen Antalyaspor penaltı kazandı. Emre Uzun'un şutunda Ndiaye'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını işaret etti.

13. dakikada Antalyaspor penaltı golüyle öne geçti. Penaltı atışını kullanan Buksa, kaleci Erdem Canpolat'ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

15. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor skora eşitlik getirdi. Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasına yükselen Erencan Yardımcı'nın kafayla şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Kale alanı soluna seken topla buluşan Thiam, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Yardımcı hakem Erencan Yardımcı için ofsayt bayrağını kaldırdı, ancak hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR odasındaki incelemenin ardından golün geçerli olduğuna karar verdi: 1-1.

45+6. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdem Özgenç'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Leite'nin sağından ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Siltaş Yapı Pendikspor 2-1 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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