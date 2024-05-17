Antalyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada İsmail'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfun'un aşırtma vuruşunu, savunma çizgi üzerinden güçlükle çıkardı. Dönen topu ise Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
19. dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Dario Saric'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
30. dakikada Safuri'nin sağ kanattan köşe atışında ön direğe hareketlenen Assombalonga'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran
Antalyaspor: Helton Leite, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Amar, Güray Vural, Safuri, Dario Saric, Kaluzinski, Sam Larsson, Adam Buksa, Assombalonga
Yedekler: Mehmet Ddakdeniz, Doğukan Özkan, Erdal, Muhammet, Ufuk Akyol, Milosevic, Burak, Naldo, Harun, Emre
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail, Gravillion, Abdulsamet, Atal, Eduart Michut, Muanza, Dorukhan, Tayfun Aydoğan, Alioui, Mendoza
Yedekler: Yılmaz, Deniz, Manev, İzzet, Aimbetov, Burhan, Yusuf Barasi, Ozan, Fougeu
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Assombalonga (dk. 30) (Antalyaspor)
Sarı kart: Atal (Adana Demirspor) - ANTALYA