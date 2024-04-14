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Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Sam Larsson'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Van de Streek'in şutunu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

60. dakikada Jonjo Shelvey'in ceza sahasına ortasında Altin Zeqiri topu ağlara gönderdi. 2-0

63. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Dario Saric'in ceza sahası içinden sert şutunda direkten döndü.

76. dakikada Khusniddin Alikulov'un pasıyla topu önüne alan David Akintola'nın şutu top az farkla üstten auta çıktı.

82. dakikada Emirhan Topçu'nun pasıyla topla buluşan Adolfo Gaich'in vuruşunda top filelerle buluştu. 3-0

Hakemler: Emre Kargın, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Khusniddin Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Jonjo Shelvey (Attila Mocsi dk. 90), Dal Varesanovic (Muammer Sarıkaya dk. 88), İbrahim Olawoyin, David Akintola (Halil İbrahim Pehlivan dk. 88), Altin Zeqiri (Gustavo dk. 70), Martin Minchev (Adolfo Gaich dk. 70)

Yedekler: Tarık Çetin, Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Oumar Diouf, Güvenç Usta

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Helton Leite, Güray Vural, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Erdoğan Yeşilyurt, Sam Larsson (Britt Assombalonga dk. 67), Dario Saric (Erdal Rakip dk. 81), Jakub Kaluzinski, Ramzi Safuri (Emre Uzun dk. 67), Van de Streek (Zymer Bytyqi dk. 67), Adam Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Amar Gerxhaliu, Ömer Toprak, Naldo, Ufuk Akyol, Deni Milosevic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Altin Zeqiri (dk. 34 ve 60), Adolfo Gaich (dk. 82) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dal Varesanovic, Jonjo Shelvey, Khusniddin Alikulov, Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Erdoğan Yeşilyurt, Assombalonga (Antalyaspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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