Bitexen Antalyaspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.