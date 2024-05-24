Üye Girişi
Haberler

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, Akdeniz derbisinde sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Hwang Ui-Jo ve Buksa'nın attığı gollerle skor eşitlendi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, Akdeniz derbisinde sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Yusuf topu kontrol etti.

80. dakikada Safuri'nin sağ kanattan ortasına Adam Buksa arka direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Lima, Aliti (Fatih Aksoy dk. 75), Janvier, Novais (Sisto dk. 75), Eduardo (Augusto dk. 68), Efecan Karaca (Fer dk. 45), Yusuf Özdemir, Hwang Ui-Jo (Anderson dk. 75)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ahmed Hassan, Richard, Mert Torlak, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Ufuk Akyol dk. 76), Safuri, Milosevic (Emre Uzun dk. 68), Larsson, Buksa

Yedekler: Kağan Arıcan, Doğukan Özcan, Muhammed Özkul, Burak İngenç, Naldo, Harun Toprak

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Hwang Ui-Jo (dk. 3) (Alanyaspor), Buksa (dk. 80) (Antalyaspor)

Sarı kart: Veysel (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Antalya Akdeniz Spor Güncel Haberler

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title