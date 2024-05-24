Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, Akdeniz derbisinde sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Hwang Ui-Jo ve Buksa'nın attığı gollerle skor eşitlendi.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, Akdeniz derbisinde sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Yusuf topu kontrol etti.
80. dakikada Safuri'nin sağ kanattan ortasına Adam Buksa arka direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Lima, Aliti (Fatih Aksoy dk. 75), Janvier, Novais (Sisto dk. 75), Eduardo (Augusto dk. 68), Efecan Karaca (Fer dk. 45), Yusuf Özdemir, Hwang Ui-Jo (Anderson dk. 75)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ahmed Hassan, Richard, Mert Torlak, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Ufuk Akyol dk. 76), Safuri, Milosevic (Emre Uzun dk. 68), Larsson, Buksa
Yedekler: Kağan Arıcan, Doğukan Özcan, Muhammed Özkul, Burak İngenç, Naldo, Harun Toprak
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Hwang Ui-Jo (dk. 3) (Alanyaspor), Buksa (dk. 80) (Antalyaspor)
Sarı kart: Veysel (Antalyaspor) - ANTALYA