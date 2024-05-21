Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri ve top kapma çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda turnuvayla sona erdi. Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Corendon Alanyaspor, 24 Mayıs Cuma günü evinde ağırlayacağı Bitexen Antalyaspor maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'deki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda turnuvayla sona erdi.
Alanyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.