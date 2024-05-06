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Antalyaspor, Pendikspor'u 2-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Antalyaspor, Pendikspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Antalyaspor, Pendikspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Sam Larsson'un pasıyla hareketlenen Van de Streek, çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu kaleci Erdem kurtardı.

3. dakikada Pendikspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta çizgiye inen Gökcan'ın ortasında Erencan'ın volesinde top az farkla auta gitti.

8 dakikada çalımlarla sol kanattan ceza sahasına giren Erencan'ın şutu kaleciden geri döndü, ceza sahası dışından Mame Thiam'ın topun gelişine şutu üstten az farkla auta gitti.

13. dakikada Antalyaspor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Adam Buksa, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 1-0

15. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın ceza sahasına ortasında, Erencan'ın kafa vuruşu kaleciden sekti, Mame Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluşturdu. 1-1

24. dakikada Pendikspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Erdem Özgenç'in şutunu, kaleci Helton Leite kornere çeldi.

45+5. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Halil Akbunar, çalımla ceza sahasına girdi. Akbunar'ın sol çaprazından uzak köşeye plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Mert Bulut

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Kaluzinski, Emre Uzun, Van de Streek, Sam Larsson, Adam Buksa

Yedekler: Mehmet, Doğukan Özkan, Gerxhaliu, Dario Saric, Milosevic, Mert Yılmaz, Naldo, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alparslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir, Gökcan Kaya, N'diaye, Diaby, Halil Akbunar, Mame Thiam, Erencan Yardımcı

Yedekler: Burak, Endri Çekiçi, Murat Akça, Rassoul, Umut Nayir, Midtsjo, Berkay, Efe Sayhan, Eze

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Adam Buksa (dk.13 pen.) (Antalyaspor), Mame Thiam (dk.15), Halil Akbunar (45+5) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Emre Uzun, Adam Buksa (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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