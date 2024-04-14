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Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u mağlup etti

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir mücadeleden sonra taraftarımızın önünde güzel bir galibiyete imza attık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Top Antalyaspor'dayken gerçekten zor top kaybeden, topla iyi oyuncuları olan atakta etkili bir takımdı. Her maç pozisyona girebilen bir potansiyelleri var. Diğer tarafa döndüğümüz zamanda top bize geçtiği zaman çok agresif olmayan bir rakip vardı. Özellikle kazandığımız toplardan sonra pozisyonlar bulabileceğimizi düşündüğümüz bir rakipti. Çok pozisyonlu bir maç bekliyordum. Biz bunu kendi adımıza rakibe pozisyon verme anlamında minimize etme çabasıyla sahaya çıktık. Önde baskıyla maça başlamak istedik. Gerek rakibin aut atışlarında, gerek akan oyunda ama dediğim gibi kolay bir takım değiller. Bazen orta sahalara iyi dokunuşlar yaptı ve bizi topun arkasına ittiler. Biz de oyunu değiştirdik ve topun arkasında kompakt olarak oynamaya başladık. Bu bize kazandığımız top sonraları güzel alanlar kazandırdı. Beklediğimiz kadar maçta pozisyona girdik ve 3 gol attık. Net bir galibiyet oldu. Antalyaspor sıfırda kalır mıydı maça baktığınız zaman, kalmazdı. Onların da birçok girişimi vardı. Oyuncularım baştan çalıştığımız pozisyonu denediler ve saha içerisinde anlık değiştirdiğimiz taktiksel duruma da iyi sağladılar. İyi bir mücadeleden sonra taraftarımızın önünde güzel bir galibiyete imza attık" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İlhan Palut Antalyaspor Rizespor Spor Güncel Haberler

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