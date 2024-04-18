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Atakaş Hatayspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular, 1 saat 30 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirdi. Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, 1 saat 30 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Volkan Demirel Antalyaspor Hatayspor Trendyol Antalya Spor Güncel Haberler

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