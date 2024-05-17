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Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor ADS maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Antalyaspor Adana Demirspor maçı oynanıyor. Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Antalyaspor Adana Demirspor canlı maç anlatımı ve Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç? Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Antalyaspor Adana Demirspor maçı oynanıyor. Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Antalyaspor Adana Demirspor canlı maç anlatımı ve Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde!

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Antalyaspor Adana Demirspor maçı 1-0'lık Antalyaspor üstünlüğü ile devam ediyor.

Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor ADS maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI YAYIN

Antalyaspor Adana Demirspor maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Adana Demirspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Adana Demirspor maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor Adana Demirspor maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Adana Demirspor Antalyaspor Antalya Adana Gündem Yaşam Spor Haberler

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