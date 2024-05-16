Süper lig'e damga vuracak! Alex, ilk transferini İngiltere'den yaptı

Önümüzdeki sezon için Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza ile prensip anlaşmasına varan Süper Lig takımı Antalyaspor'da hareketli günler yaşanıyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sergen Yalçın ile takım uyumunu bir türlü yakalayamayan Antalyaspor'da ayrılık kararı alınmıştı. Sezon sonunda yolların ayrılmasının ardından görevin başına Alex de Souza'yı getirecek Antalyaspor yönetimi transfer çalışmalarına start verdi.

İLK TRANSFER ACUN'UN TAKIMINDAN

Alex de Souza ile sık sık toplantılar yapan Antalyaspor yönetimi, Brezilyalı ismin talebi üzerine Hull City forması giyen Doğukan Sinik'i listesine aldı. Daha önce de Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik ile prensip anlaşmasına varan Antalyaspor yönetimi, transfer döneminin açılmasıyla birlikte tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katacak. Alex de Souza ile arasının iyi olduğu bilinen Acun Ilıcalı'nın bu transferde kolaylık sağlayacağı aktarıldı.