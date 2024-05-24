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Corendon Alanyaspor ve Bitexen Antalyaspor 1-1 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan maçta Corendon Alanyaspor ile Bitexen Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Maçta Hwang ve Buksa'nın attığı gollerle eşitlik sağlandı.

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Lima, Aliti (Dk 75 Fatih Aksoy), Hadergjonaj, Janvier, Novais (Dk. 75 Sisto), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca(Dk.45+1 Leroy Fer), Eduardo (Dk. 67 Augusto), Hwang (Dk. 75 Anderson)

Bitexen Antalyaspor : Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Streek (Dk. 77 Ufuk Akyol), Safuri, Milosevic (Dk 68 Emre Uzun), Larsson, Buksa

Goller: Dk. 3 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 80 Buksa (Bitexen Antalyaspor )

Sarı kart: Dk. 84 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan maçta Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

63. dakikada merkezden gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın pasında topla buluşan Larsson'un ceza sahası dışından vurduğu sert şut kaleci Yusuf Karagöz'de kaldı.

80. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Safuri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

86. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Buksa'nın yerden ceza sahası içerisine çevirdiği pasta kaleci Yusuf Karagöz kalesinden açılıp kayarak topun Emre Uzun'a gelmesini engelledi.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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