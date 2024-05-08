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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim? Alex De Souza Antalyaspor'un yeni direktörü mü?

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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim? Alex De Souza Antalyaspor'un yeni direktörü mü? Antalyaspor, teknik direktörlük pozisyonu için yeni bir isimle anlaştı. Bu ismin Alex De Souza olduğu belirtildi. Antalyaspor'un yeni teknik direktörünün kim olduğu merak konusu olmuştu. Bu konudaki belirsizlikler sona erdi ve Alex De Souza'nın Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu.

Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yeni hocasını buldu. Akdeniz ekibi, bir süredir gündemde olan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile prensip anlaşmasına vardı. Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim? Alex De Souza Antalyaspor'un yeni direktörü mü? İşte merak edilenler...

ANTALYASPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Akdeniz ekibinin Sergen Yalçın'ın yerine getireceği isim, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza oldu.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim? Alex De Souza Antalyaspor'un yeni direktörü mü?

Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile prensipte anlaşma sağladı. Teknik direktörlük kariyerinde Sao Paulo U20 takımı ile Avai'yi çalıştıran 46 yaşındaki Alex, yeni sezonda Antalyaspor'da görev yapacak.

YARDIMCISI MEHMET AURELIO

Alex de Souza'nın yardımcı antrenör olarak kendisi gibi Türkiye'de iz bırakan Brezilya asıllı Türk futbolcu Mehmet Aurelio'yu görevlendirdiği öğrenildi. Aurelio, daha önce de Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim? Alex De Souza Antalyaspor'un yeni direktörü mü?

İMZALAR SEZON SONUNDA ATILACAK

Alex de Souza, Sergen Yalçın görevdeyken resmi imza atmayı ve Antalya'ya gelmeyi kabul etmedi. Brezilyalı teknik adam, bu durumun etik olmadığını Antalyaspor yönetimine iletti. Bu yüzden resmi imzaların sezon sonunda atılmasını istedi.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim? Alex De Souza Antalyaspor'un yeni direktörü mü?

TARAFTARLAR "HOŞ GELDİN" DEDİ

Öte yandan Antalyaspor'un köklü taraftar grubu 07 Gençlik, sosyal medya hesabından "Hoş geldiniz Alex De Souza ve Mehmet Aurelio, birlikte harika işler başaracağımıza inanıyoruz" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Alex De Souza Antalyaspor Antalya Futbol Gündem Spor Haberler

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