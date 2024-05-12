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Sami Uğurlu: 'Erken gollerle rahatladık'

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Antalyaspor karşısında buldukları erken gollerle rahatladıklarını ve maçın ikinci yarısını kontrollü oynadıklarını söyledi.

- Sami Uğurlu: "Erken gollerle rahatladık"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Antalyaspor karşısında buldukları erken gollerle rahatladıklarını, maçın ikinci yarısını da kontrollü oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçın başlamasıyla birlikte daha çok galibiyete ihtiyacı olan takım bizdik. Her ne kadar düşünülmese de hala hedeflerimiz var. Bunu da maçtan sonra daha net gördük. Son 2 maçımızı kazanırsak bizimle bu yarışın içinde olan Alanyaspor, Rizespor ve Beşiktaş'ın ikili averajla üstünde olacağız. Türkiye Kupası'nı kimin kazanacağının da önemi var ama iki maçımızı kazanmamız gerekiyor. Bu da bizi motive eden şeylerden biri" şeklinde konuştu.

Süper Lig'deki en yüksek puan rekorunu kırmak istediklerini dile getiren Uğurlu, "Daha çok isteyen, agresif ve mental olarak daha hazır olan bir Kasımpaşa vardı. Erken gollerle rahatladık. İkinci yarıda kontrollü oynamaya çalıştık. Penaltı ve kırmızı kart sonrası oyun tamamen koptu. Anlamlı, güzel ve keyifli bir galibiyet oldu bizim için. Kasımpaşa tarihinin en yüksek puanı 53'tü, o da 2 sene önce bizim dönemimizdeydi. Şu anda 52 puandayız ve bu rekoru yine biz kırmak istiyoruz. Çok genç bir teknik ekibe sahibiz. Onlar da çok emek veriyorlar, onlar da çok istekliler. Umarım ligin sonunda ligi istediğimiz yerde bitirip olumlu bir sezon geçirmiş oluruz diye düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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