Trendyol Süper Lig'de 37. Hafta Maçları Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın, 18 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında İstanbulspor, saat 17.00'de Sivasspor'u konuk edecek. Diğer mücadelede ise Antalyaspor, saat 20.00'de Adana Demirspor'u ağırlayacak. Bu hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç RAMS Park'ta 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 37. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 İstanbulspor - Sivasspor

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Hatayspor

19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor

19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor

19.00 Kayserispor - Konyaspor

19 Mayıs Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe - İSTANBUL