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Antalya Dünya Çocuklar Kupası 2024 Ödül Töreniyle Son Buldu

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Bitexen Antalyaspor, Lig34 firması ve ASTURDER ortaklığıyla düzenlenen futbol organizasyonu, final karşılaşmalarıyla sona erdi. Şampiyonlar, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katıldığı törende ödüllerini aldı.

Antalya Dünya Çocuklar Kupası 2024 (JWCA) ödül töreniyle sona erdi.

Bitexen Antalyaspor, Lig34 firması ve Antalyaspor Turizm Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ASTURDER) ortaklığı ile gerçekleştirilen futbol organizasyonu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

8 yaş altı grubunda Torbalıgücü, 9 yaş altı, 11 yaş altı ve 12 yaş altı grubunda Beşiktaş, 10 ve 13 yaş altı grubunda Porto (Portekiz), 14 yaş altı grubunda Sabah (Azerbaycan) ve 15 yaş altı grubunda River Plate (Arjantin) şampiyon oldu.

Dereceye giren takımların sporcularına ödülleri, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katıldığı törenle verildi.

Kaynak: AA / Spor

Hulusi Şahin Antalyaspor Antalya Futbol Dünya Spor Güncel Haberler

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