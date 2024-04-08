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Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına hazırlanıyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü saat 16.00'da sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Yeşil-mavili ekip bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirile antrenman ısınma ve kuvvet istasyonları ile başladı. Kaleciler ilk bölümde ayrı çalıştı. Beşgen alanda pas çalışması sonrası dayanıklılık koşusu ile idman devam etti. Antrenmanın son bölümünde tam sahada hücum organizasyonu yapılmasının ardından dar alanda çift kale maç ile antrenman son buldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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