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Niğde'de 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası başladı

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Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de başladı. Bor Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 14 takım mücadele ediyor. Türkiye Sutopu Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Orhan Yılmaz, şampiyonadaki ilk karşılaşmanın Keçiören Belediyesi ile Antalyaspor arasında yapıldığını söyledi. Turnuvaya 14 takımın katıldığını belirten Yılmaz, şampiyonanın 21 Nisan'da sona ereceğini belirtti.

Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de başladı.

Bor Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 14 takım mücadele ediyor.

Türkiye Sutopu Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Orhan Yılmaz, şampiyonadaki ilk karşılaşmanın Keçiören Belediyesi ile Antalyaspor arasında yapıldığını söyledi.

Turnuvaya 14 takımın katıldığını belirten Yılmaz, şampiyonanın 21 Nisan'da sona ereceğini belirtti.

Kaynak: AA / Spor

Orhan Yılmaz Antalyaspor Keçiören Gençlik Türkiye Niğde Spor Bor Spor Güncel Haberler

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