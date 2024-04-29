Sergen Yalçın Beşiktaş'a mı geliyor? #9917 Sergen Yalçın Beşiktaş ile anlaştı mı?

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve şu anda çalıştırdığı Antalyaspor'la sözleşme yenilememe kararı alan Sergen Yalçın hakkında çok konuşulacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Sergen Yalçın Beşiktaş'a mı geliyor? Sergen Yalçın Beşiktaş ile anlaştı mı?

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Beşiktaş'la yollarını ayırması sonrasında takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlılar'da göreve yeni yönetimin gelmesi sonrasında gelen teklifleri bir süre bekletmişti.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?

Fanatik'te yer alan habere göre, Hasan Arat ve yönetiminin yabancı hocadan yana tercihte bulunma kararı alması sonrasında Antalyaspor'un teklifini kabul eden Yalçın, sezon sonu itibarıyla Güney ekibiyle yollarını ayırdı. Antalyaspor'un transfer yasağının bulunması sebebiyle Kırmızı-Beyazlılar'daki opsiyonunu kullanmama kararı alan Yalçın'ın, hoca arayışında bulunan Beşiktaş'tan davet beklediği ifade edildi. Siyah-Beyazlı yönetim, teknik direktörlük konusundaki kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.