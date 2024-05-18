Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un mevcut teknik direktörü Sergen Yalçın, sezon sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı. Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, yeni sezondan teknik direktörlerinin Alex de Souza olacağını açıkladı. Akdeniz ekibi, ismi uzun süredir gündemde olan Brezilyalı teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"YARDIMLARI MEHMET AURELIO VE 2 BREZİLYALI TEKNİK ADAM"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağını hatırlatan Evren "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex de Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz" diye konuştu.

"ANTALYASPOR'A ÇOK YAKIŞACAK"

Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim" ifadelerini kullandı.

1 YILDIR BOŞTAYDI

Teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştırarak başlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Brezilya Serie B ekibi Avai'de görev yaptı. Alex de Souza 1 yıldır takım çalıştırmıyordu.