Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Carlos Eduardo'nun ceza sahası içinde pasında Hwang Ui-Jo kale sahasında topu ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada Janvier'in pasına hareketlenen Carlos Eduardo'nun ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Ataberk topu kornere gönderdi.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Lima, Aliti, Janvier, Novais, Eduardo, Efecan Karaca (Fer dk. 45), Yusuf Özdemir, Hwang Ui-Jo
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ahmed Hassan, Sisto, Fatih Aksoy, Richard, Augusto, Anderson, Mert Torlak, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Milosevic, Larsson, Buksa
Yedekler: Kağan Arıcan, Doğukan Özcan, Muhammed Özkul, Ufuk Akyol, Burak İngenç, Naldo, Harun Toprak, Emre Uzun
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Hwang Ui-Jo (dk.3) (Alanyaspor) - ANTALYA