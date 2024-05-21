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Corendon Alanyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 24 Mayıs Cuma günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda turnuvayla sona erdi.

Alanyaspor ile Antalyaspor, 24 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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