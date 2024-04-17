Hatayspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor, pazar günü deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. - MERSİN