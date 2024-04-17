Hatayspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, pazar günü deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Hatayspor Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor, pazar günü deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. - MERSİN