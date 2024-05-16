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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim

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Beşiktaş'ta sezon sonu yaklaşırken yeni teknik direktör kim olacak sorusu gündemin ilk sırasında. Yöneticiler arasında Sergen Yalçın'ı isteyenlerin sayısı diğerlerine göre daha fazla. Antalyaspor'dan ayrılacak olan Yalçın'ı 7 yöneticinin 3'ü takımın başında görmek istiyor. İki yönetici Şenol Güneş'ten yana, biri Nuri Şahin'in, diğeri ise yabancı bir teknik direktörün daha doğru olacağını düşünüyor.

Beşiktaş'ta sezon sonuna yaklaşılırken "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu da gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Rota yavaş yavaş yerli isimlere çevrilirken yabancılar da göz ardı edilmiyor.

SERGEN YALÇIN FAVORİ

Futbolla ilgilenen yöneticilerin arasında Sergen Yalçın'ı isteyenlerin sayısı, diğerlerine göre daha fazla.

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Antalyaspor'dan ayrılacak olan ve telefon üzerinden görüşme yapılan Yalçın'ı 7 yöneticinin 3'ü takımın başında görmek istiyor. İki yönetici Şenol Güneş'ten yana tavır alırken, biri Nuri Şahin'in, diğeri ise yabancının daha doğru olacağını düşünüyor.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Sergen Yalçın Şenol Güneş Antalyaspor Nuri Şahin Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan:

Şenol iyidir

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