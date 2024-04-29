Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 yendi
Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Güven Yalçın'ın golüyle Karagümrük galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Güray Vural'ın hatalı pası sonrası topu kapan Eysseric'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Markao'nun ceza sahası içi sağ çaprazındaki vuruşunda savunma, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
36. dakikada sol kanattan topu taşıyan Markao, ceza sahasına girerek pasını Güven Yalçın'a aktardı. Penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Güven Yalçın, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
45+1. dakikada Erdal Rakip'in pasında topla buluşan Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı çıkardı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık
Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Markao
Yedekler: Emre Bilgin, Lasagna, Kourbelis, Emir Tintiş, Nazım Sangare, Salih Dursun, Adnan Uğur, Paoletti, Tarık Tuğyan, Teklic
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Antalyaspor: Leite, Gerxhaliu, Bahadır Öztürk (Naldo dk. 21), Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Erdal Rakip, Emre Uzun, Larsson, Safuri
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Ufuk Akyol, Milosevic, Beytullah Tunç, Mert Yılmaz, Harun Toprak
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Güven Yalçın (dk. 36) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Safuri (Antalyaspor) - İSTANBUL