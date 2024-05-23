Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor ile Alanyaspor Süper Lig'de derbi heyecanı yaşatacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun son haftası yarın oynanacak derbide 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişteki müsabakalar ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın son maçı hakkında bilgiler içeriyor.

Antalya'nın futbol takımları Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun son haftası yarın oynanacak derbide 22. kez birbirine rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'de 48 puanla 10. sırada bulunan Bitexen Antalyaspor ile 51 puanla 7. sıradaki Corendon Alanyaspor, 38. ve son haftada yarın bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşatacak.

Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak derbi öncesi Antalya ekipleri; birbirlerine karşı Süper Lig, 1. Lig ve kupada geride kalan 21 müsabakada, 9'ar galibiyet ile 3 beraberlik aldı.

İki takım Süper Lig'de ise 15 kez karşılaştı. Antalyaspor'un bu kulvarda rakibine karşı 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan iki karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Alanyaspor, 21 karşılaşmada rakibinin 28 golüne, 30 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

Akdeniz ekiplerinin en son randevusu, ligin ilk devresinde 19. haftada Antalyaspor'un sahasında 0-0 eşitlikle sona erdi.

Sergen Yalçın'ın Antalyaspor ile son maçı

Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, yarınki Antalya derbisinde kırmızı-beyazlı ekibin başında son maçına çıkacak.

Sezon sonunda görevini bırakacağını açıklayan Bitexen Antalyaspor'un teknik patronu Yalçın, Akdeniz ekibinin başında bugüne kadar 22 Süper Lig maçına çıktı.

Yalçın, kırmızı-beyazlı ekiple 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. Sergen Yalçın'ın başında çıktığı 9 mücadelede Akdeniz ekibi mağlup ayrıldı, diğer 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Spor

Sergen Yalçın Antalyaspor Antalya Alanya Spor Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi

Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi

 Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title