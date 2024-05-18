Antalyaspor Alex de Souza ile anlaştı mı? Alex teknik direktör olacak mı?

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Alex de Souza'nın yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Antalyaspor Alex de Souza ile anlaştı mı? Alex teknik direktör olacak mı?

ANTALYASPOR ALEX DE SOUZA İLE ANLAŞTI MI?

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

ALEX TEKNİK DİREKTÖR OLACAK MI?

Kulüpte gelecek yıl için birçok teknik direktörün gündeme geldiğini ifade eden Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex de Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." ifadelerini kullandı.