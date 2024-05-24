Sergen Yalçın, Antalyaspor'dan ayrıldı

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Sezonun son maçıydı. Bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Antalyaspor taraftarına bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Başkana, yönetim kuruluna, karakter gösteren oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün itibarıyla Antalyaspor'dan ayrıldıklarını belirtti.

"Antalyaspor kendi hedefleri doğrultusunda ligin ikinci devresinde iyi bir portre çizdi"

Antalyaspor'un ligin ikinci yarısında hedeflerini yakaladığını ifade den Yalçın, "Oyuna iyi başlamadık. İlk 10-15 dakikalık bölümde ciddi bir konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Böyle durumlarda futbol cezayı keser. Oyuna 1-0 mağlup başladık diyebiliriz. Ondan sonra oyunu dengeledik. Rakibimizin üstüne gitmeye başladık. Pozisyonlar bulduk, oyunu ilk yarıda da dengeleyebilirdik. Ama ilk yarı içeriye mağlup girdik. İkinci yarı tempo daha da düştü. Ligin son maçı oyunun temposunun düşmesi normal. İkinci yarı iki taraf için de dengeli bir oyun oldu. Pozisyon vermedik. Yan toptan attığımız golle skor eşitlendi. Beraberlik adaletli bir skor gibi görünüyor. Sezonun son maçıydı. Bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Antalyaspor taraftarına bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Başkana, yönetim kuruluna, karakter gösteren oyuncularıma teşekkür ediyorum. Antalyaspor kendi hedefleri doğrultusunda ligin ikinci devresinde iyi bir portre çizdi. Hedef 50 puan baremi ve ilk 10 bitirme başarısıydı. Oyuncularımız bu hedefi yakaladılar. Antalyaspor'a da önümüzdeki sezon için başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA