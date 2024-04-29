Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Fatih Karagümrük- Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fatih Karagümrük- Antalyaspor maçı şifresiz mi? Fatih Karagümrük- Antalyaspor maçı hakemi kim? Fatih Karagümrük- Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fatih Karagümrük- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük- Antalyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

29-04-2024 FATİH KARAGÜMRÜK VS ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük ile Antalyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Fatih Karagümrük-Antalyaspor Maçı, 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük-Antalyaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fatih Karagümrük ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.