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Atakaş Hatayspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün sahasında İstanbulspor'a 3-0 yenilen Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Volkan Demirel Antalyaspor Hatayspor Antalya Spor Güncel Haberler

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