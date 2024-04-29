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Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

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Antalyaspor ile sözleşme yenilememe kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın, hoca arayışında olan Beşiktaş'ın listesinde bulunuyor. Yalçın'ın, Beşiktaş'ın kendisi hakkında vereceği kararı beklediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve şu anda çalıştırdığı Antalyaspor'la sözleşme yenilememe kararı alan Sergen Yalçın hakkında çok konuşulacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'I BEKLEMİŞTİ

Beşiktaş'la yollarını ayırması sonrasında takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlılar'da göreve yeni yönetimin gelmesi sonrasında gelen teklifleri bir süre bekletmişti.

SEZON SONU KARAR VERİLECEK

Fanatik'te yer alan habere göre, Hasan Arat ve yönetiminin yabancı hocadan yana tercihte bulunma kararı alması sonrasında Antalyaspor'un teklifini kabul eden Yalçın, sezon sonu itibarıyla Güney ekibiyle yollarını ayırdı. Antalyaspor'un transfer yasağının bulunması sebebiyle Kırmızı-Beyazlılar'daki opsiyonunu kullanmama kararı alan Yalçın'ın, hoca arayışında bulunan Beşiktaş'tan davet beklediği ifade edildi. Siyah-Beyazlı yönetim, teknik direktörlük konusundaki kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sergen Yalçın Antalyaspor Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (12)

yorum bükücü:

Sergen saman alevi gibi. ufak bir başarı yakaladımı sonrası bırakıyor. disiplin sıfır.

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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Sir gen YALÇIN Beşiktaş’ın Alex Ferguson’ı olmalıdır. İşine karışılmadan uzun yıllar çalışılmalıdır. Başarı mutlaka gelir…

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bilen adam:

Ne büyüttüler bu adamı. Mazisini , herşeyi herkes biliyor. Mucizevi işler yapacak sanki Beşiktaş'ta.

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ALEYNA AKAN:

Başarılıysa neden kovdunuz o zaman. Geri dönüşüm kutusu gibi bjk ve FB takımları.

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ismet karagöl:

Beşiktaşa sağlam yabancı t.direktör lazım. Sergen topçuyken disiplin sıfırdı o yüzden geliştiremedi kendini Beşiktaşa da bir faydası olmaz

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Kerem Çiloğlu:

Güzel kardeşim disiplini olmayan adam 3 kupa birden aldı neyden bahsediyorsun. Bak bakalım en son kim 3 kupa birden almış.

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Er Di :

geç bile kalındı dayı. Ligi bilen adam varken ne işin olur kapalı kutu bi hocayla.

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Ay kural:

Antalya da disko bar ve gizli macera çok...Ne yapsın İstanbul da.....

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Muhsin Yazıcıoglu:

Sezonu bitirmez

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Sancar Tezcanli:

Noldu simdi istedigi parayi vermeyip gonderdiniz ustune bi ton harcayip geri getirdiniz ondan sonra neden bu borc

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