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Antalyasporlu Atletler Türkiye U16-U18 Bölgesel Seçme Yarışmalarında 29 Madalya Kazandı

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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye U16-U18 Bölgesel Seçme Yarışmalarında Antalyasporlu atletler, 29 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye'nin 4 şehrinde birden organize edilen Türkiye U16-U18 Bölgesel Seçme Yarışmaları 10-11 Mayıs tarihlerinde Antalya, Bursa, Kayseri ve Diyarbakır'da gerçekleşti. Antalyaspor'un toplam 31 atletinin Antalya'nın yanı sıra Kayseri'de ve Diyarbakır'da da mücadele ettiği yarışlar sonucunda kırmızı beyazlı sporcular 29 madalya toplayarak organizasyona damgasını vurdu.

Sporcuların koşu mesafeleri ile birlikte atmalar ve atlamalar branşlarında da mücadele ettiği yarışlarda Antalya temsilcisi 10 adet altın madalya toplarken; 11 adet de gümüş madalyayı hanesine yazdırdı.

Bölge merkezi olarak belirlenen şehirlerde bulunan atletizm pistlerinde görev alan 200'ün üzerinde hakemin genç atletlerin derecelerini kayda geçtiği organizasyonda altın ve gümüş madalyanın yanı sıra 8 adet de bronz madalya kazanan Antalyasporlu atletler böylelikle toplam madalya sayılarını 29'a yükselterek organizasyonu tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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