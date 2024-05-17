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Antalyaspor, Adana Demirspor'u mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Mendoza'nın kendi kalesine attığı gol ve Mert Yılmaz'ın golüyle Antalyaspor galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Sam Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı kontrol etti.

65. dakikada ceza sahası sol çizgiye yakın noktadan topla buluşan Atal'ın yerden pasında altıpas içinde Aimbetov meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

74. dakikada ceza sahası içinde çizgiye kadar inen Safuri'nin yerden penaltı noktasına doğru çıkardığı topa, Mert Yılmaz sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp filelere gitti. 2-1

Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran

Antalyaspor: Helton Leite, Mert Yılmaz (Naldo dk. 81), Veysel Sarı, Amar, Güray Vural, Safuri (Ufuk Akyol dk. 87), Dario Saric (Milosevic dk. 75), Kaluzinski, Sam Larsson, Adam Buksa, Assombalonga (Emre dk. 81)

Yedekler: Mehmet Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Erdal, Muhammet, Burak, Harun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Adana Demirspor: Magomedaliyev (Deniz dk. 90+2), İsmail, Gravillion, Abdulsamet, Atal, Eduart Michut, Muanza (Yusuf Barasi dk. 55), Dorukhan (İzzet dk. 84), Tayfun Aydoğan (Ozan dk. 90+2), Alioui (Aimbetov dk. 46), Mendoza

Yedekler: Yılmaz, Manev, Burhan, Fougeu

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Mendoza (dk. 30 k.k.), Mert Yılmaz (dk. 74) (Antalyaspor), Aimbetov (dk. 65) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Mert Yılmaz (Antalyaspor), Atal (Adana Demirspor), - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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