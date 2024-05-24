Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor'u 1-0 önde bitirdi
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan maçta Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Alanyaspor'un golünü Hwang attı.
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca(Dk.45+1 Leroy Fer), Eduardo, Hwang
Bitexen Antalyaspor : Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Streek, Safuri, Milosevic, Larsson, Buksa
Gol: Dk. 3 Hwang (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan maçta Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
3. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Eduardo'nun pasında topa gelişine vuran Hwang'ın şutunda top ağlarla buluştu, durum 1-0 oldu.
12. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Janvier'in ceza sahasına verdiği pasla topla buluşan Eduardo'nun vuruşu kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'e çarpıp kornere çıktı.
17. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ortasında arka direkte topa kayarak vuran Hwang'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Alanyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.